هنية" يؤكد عمق العلاقة بين فلسطين وتونس

غزة-الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة على أهمية العلاقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والتونسي، مشددا على ضرورة تعزيز هذه العلاقة من خلال التعاون الرياضي، متطرقا الى التوافق الرياضي وما نتج عنه من تطور للرياضة الفلسطينية على صعيد البنى التحتية والأداء الفني والإنجازات والمشاركات الخارجية.

وأشاد هنيه خلال لقاءه بوزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، بالمواقف الأصيلة والعلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والتونسي ، معبرا عن شكره لما قدمته تونس من جهد كبير وكرم ضيافة للوفود العربية في البطولة العربية ، ناقلاً تحيات قيادة المجلس الأعلى للشباب والرياضة للوزير دقيش والأسرة الرياضية في تونس.



كما تطرق للتحديات التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي ومنع التواصل بين محافظات الوطن والاعتداء على الملاعب والمنشآت الرياضية وارتقاء الشهداء من الرياضيين.

بدوره عبر الوزير التونسي دقيش عن ترحيبه بهنية وأشاد بما تحققه الرياضة الفلسطينية وحضورها المميز في كافة المحافل وعبر عن أمله في تعزيز التعاون، وقال إن تونس وفلسطين جسد واحد وعلاقة تاريخية ستبقى تعبيرا أصيلا عن العلاقة القومية العربية.