وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تعقد مقابلات "وظيفة معلم" ضمن برنامج التشغيل المؤقت وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تحصي المساحات المزروعة بالجزر وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تُطلق مسابقة "تاج المعرفة للمكتبات 15" وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "تسجل 33 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تواصل تنفيذ برامج التوعية المرورية لرياض الأطفال وكالة الرأي الفلسطينية تشغيل خط طيران بين الدار البيضاء و"تل أبيب" الشهر المقبل وكالة الرأي الفلسطينية مجلس إدارة النفايات الصلبة يناقش خطة تجويد خدمات المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية 14 وفاة و2117 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم على مدير الإعلام في هيئة الأسرى بالسجن وغرامة مالية وكالة الرأي الفلسطينية المجلس البلدي يناقش تقرير العام 2021 والخطة الإجرائية للعام 2022
أخبار » الأخبار الحكومية

هنية" يؤكد عمق العلاقة بين فلسطين وتونس

22 شباط / فبراير 2022 12:06

11
11

غزة-الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة  على أهمية العلاقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والتونسي، مشددا على ضرورة تعزيز هذه العلاقة من خلال التعاون الرياضي، متطرقا الى التوافق الرياضي وما نتج عنه من تطور للرياضة الفلسطينية على صعيد البنى التحتية والأداء الفني والإنجازات والمشاركات الخارجية.

  وأشاد هنيه خلال لقاءه بوزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، بالمواقف الأصيلة والعلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والتونسي ، معبرا عن شكره لما قدمته تونس من جهد كبير وكرم ضيافة للوفود العربية في البطولة العربية ، ناقلاً تحيات قيادة المجلس الأعلى للشباب والرياضة للوزير دقيش والأسرة الرياضية في تونس.

كما تطرق للتحديات التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي ومنع التواصل بين محافظات الوطن والاعتداء على الملاعب والمنشآت الرياضية وارتقاء الشهداء من الرياضيين.
بدوره عبر الوزير التونسي دقيش عن ترحيبه بهنية وأشاد بما تحققه الرياضة الفلسطينية وحضورها المميز في كافة المحافل وعبر عن أمله في تعزيز التعاون، وقال إن تونس وفلسطين جسد واحد وعلاقة تاريخية ستبقى تعبيرا أصيلا عن العلاقة القومية العربية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟