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على هامش البطولة العربية الـ40 لكرة الطائرة

" هنية " يلتقى عدداً من الشخصيات الرياضية وؤساء الوفود والأندية العرب

22 شباط / فبراير 2022 12:09

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غزة-الرأي

التقى عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، مع عدد من الشخصيات الرياضية ورؤساء الوفود والأندية العرب، خلال تواجده على هامش البطولة العربية الـ40 التي تستضيفها تونس حالياً.
وعقد هنية عدة جلسات مع الشخصيات الرياضية التونسية والكويتية والجزائرية والعُمانية، والتي تأتي ضمن التواصل وتأكيد عل العلاقة الأخوية مع الأشقاء العرب، الذين يقفون دائماً بجانب الرياضة الفلسطينية ودعمها.
وأشاد هنية خلال اللقاءات، بالتظاهرة الرياضية التي تجمع العرب في تونس، كما وتم الحديث معهم عل فتح آفاق للتعاون مستقبلاً، موجهاً شكره لهم على دعمهم ووقوفهم الدائم بجانب فلسطين.
ورحبت الشخصيات بهنية، وأكدوا على أن دعم فلسطين والوقوف بجانبها حق مشروع لها على كل عربي، كما أشادوا بحالة التطور الرياضي التي تشهدها فلسطين حالياً، كما أن الأندية والاتحادات العربية جاهزة للتعاون من أجل زيادة تطور الرياضة الفلسطينية.
 

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