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الأشغال تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري

22 شباط / فبراير 2022 12:19

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غزة-الرأي

شرعت وزارة الأشغال العامة والإسكان بمشروع تعميق حوض ميناء غزة البحري بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات.
وبينت الوزارة أن حوض الميناء يعاني من ارتفاع منسوب الرمال حيث بلغت في بعض المناطق أقل من متر مما يعيق حركة الصيادين داخل الحوض.
وأوضحت الإدارة العامة للآليات والورش في الوزارة، أن هذا المشروع يأتي في إطار تعميق حوض الميناء ليصل في بعض المناطق إلى ثلاثة أمتار, ومن المتوقع أن تستمر أعمال التعميق في حوض الميناء لمدة شهرين متواصلين.
ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة السنوية الشاملة لتطوير ميناء غزة فيما يختص بقطاع الصيد البحري.
 

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