المجلس البلدي يناقش تقرير العام 2021 والخطة الإجرائية للعام 2022

غزة-الرأي

ناقش المجلس البلدي في الجلسة الأسبوعية تقرير الإنجاز لعام 2021 وتابع الخطة الإجرائية لعام 2022 للدائرة المالية.

كان ذلك بحضور مدير الدائرة أ. زياد الشواف وموظفي الدائرة حيث اشتمل النقاش على أهم الإنجازات التي حققتها الدائرة في جميع اقسامها (الإيرادات، المشتريات، الحسابات ، الصندوق).

حيث استعرض مدير الدائرة وموظفو الدائرة المالية جميع الإنجازات والأعمال التي تم تحقيقها منذ مطلع عام 2021 وتعد الدائرة المالية في بلدية عبسان الكبيرة من أفضل الدوائر الموجودة في الهيئات المحلية من حيث إدارة النظام المالي للبلدية والمحافظة على تدفق الموارد المالية وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأكد أ. زياد الشواف أن الدائرة تعمل على مناقشة ودراسة مشروع موازنة البلدية السنوية ووضع السياسات الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالهيئة المحلية، والإشراف على إنفاق الأموال كما وردت في بنود الموازنة المصادق عليها والإشراف على حركة النقد وحسابات البنوك والتأكد من حسن سير العمل وفق الإجراءات والمتابعة مع الأقسام المختلفة وكيفية ترتيب دفعات السداد بما يتواءم مع القدرة المالية للهيئة المحلية.

وأضاف أن الدائرة تعمل في ظل أوضاع صعبة تتمثل في شح التمويل وقلة الإيرادات وتسعى الدائرة للسير بنظام متكافئ يعمل على إداراة الازمات.

يذكر أن المجلس البلدي يناقش جميع تقارير الانجاز والخطط الاجرائية لجميع الدوائر والاقسام في البلدية سنوياً بما يضمن الاطلاع الكامل على جميع التقارير وبما يضمن تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اعتمدت للأعوام 2018-2021 م كما سيتم نشر التقارير السنوية مفصلة تباعاً على الموقع الإلكتروني للبلدية.

