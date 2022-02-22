مجلس إدارة النفايات الصلبة يناقش خطة تجويد خدمات المواطنين

غزة-الرأي

عقد مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس، رفح والوسطى، اجتماعه الشهري لمناقشة خطة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس شرق بلدة الفخاري جنوبي قطاع غزة رئيس المجلس ورئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، وأعضاء مجلس الإدارة من رؤساء البلديات، ومستشار رئيس مجلس الإدارة م. يحيى الأسطل، والمدير التنفيذي للمجلس وممثل وزارة الحكم المحلي م. محمد صيام.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة آخر تطورات الوضع المالي، والأنشطة المتبقية من مشروع إدارة النفايات الصلبة الممول من قبل مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، والتأكيد على أن الأسبوع القادم سيتم توزيع الدفعة الأولى من الحاويات الجديدة لدعم احتياجات بلديات محافظة الوسطى.

وفي الختام شكر المجتمعون وزارة الحكم المحلي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، على جهودهم المبذولة للارتقاء بمستويات الخدمات ودعمهم لتطوير وتحسين قدرات إدارة المجالس المشتركة، وذلك من خلال توريد ثلاثة آليات ضاغطة متوسطة الحجم وتوريد (30) حاوية سعة1 (1) كوب لخدمة المجلس في وسط وجنوب قطاع غزة.

