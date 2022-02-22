وكالة الرأي الفلسطينية مجلس إدارة النفايات الصلبة يناقش خطة تجويد خدمات المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية 14 وفاة و2117 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحكم على مدير الإعلام في هيئة الأسرى بالسجن وغرامة مالية وكالة الرأي الفلسطينية المجلس البلدي يناقش تقرير العام 2021 والخطة الإجرائية للعام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تشرع بتعميق حوض ميناء غزة البحري وكالة الرأي الفلسطينية " هنية " يلتقى عدداً من الشخصيات الرياضية وؤساء الوفود والأندية العرب وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنهي تسوية ملفات 22 موظفاً متقاعداً وكالة الرأي الفلسطينية هنية" يؤكد عمق العلاقة بين الفلسطينين وتونس وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تشرف على انتخابات نقابة المهندسين وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أخبار » الأخبار الحكومية

مجلس إدارة النفايات الصلبة يناقش خطة تجويد خدمات المواطنين

22 شباط / فبراير 2022 12:26

11
11

غزة-الرأي

عقد مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس، رفح والوسطى، اجتماعه الشهري لمناقشة خطة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وشارك في الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس شرق بلدة الفخاري جنوبي قطاع غزة رئيس المجلس ورئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، وأعضاء مجلس الإدارة من رؤساء البلديات، ومستشار رئيس مجلس الإدارة م. يحيى الأسطل، والمدير التنفيذي للمجلس وممثل وزارة الحكم المحلي م. محمد صيام.
كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة آخر تطورات الوضع المالي، والأنشطة المتبقية من مشروع إدارة النفايات الصلبة الممول من قبل مجموعة البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، والتأكيد على أن الأسبوع القادم سيتم توزيع الدفعة الأولى من الحاويات الجديدة لدعم احتياجات بلديات محافظة الوسطى.
وفي الختام شكر المجتمعون وزارة الحكم المحلي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، على جهودهم المبذولة للارتقاء بمستويات الخدمات ودعمهم لتطوير وتحسين قدرات إدارة المجالس المشتركة، وذلك من خلال توريد ثلاثة آليات ضاغطة متوسطة الحجم وتوريد (30) حاوية سعة1 (1) كوب لخدمة المجلس في وسط وجنوب قطاع غزة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟