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"التعليم "تواصل تنفيذ برامج التوعية المرورية لرياض الأطفال

22 شباط / فبراير 2022 12:33

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غزة-الرأي

تواصل وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور تنفيذ برامج التوعية والسلامة المرورية لرياض الأطفال، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي المروري لدى الأطفال والمحافظة عليهم من خطر الحوادث المرورية.
وتتضمن الأنشطة تنفيذ زيارات ميدانية للرياض من قِبل فرق متخصصة وتقديم نصائح وإرشادات وتوجيهات للأطفال والمربيات وأولياء الأمور حول الأساليب الكفيلة بحماية الأطفال.
كما يجري تدريب الأطفال على الإشارات المرورية، وكيفية قطع الطرق بشكل سليم، وتنفيذ عروض تمثيلية من أداء الأطفال في هذا المجال.
وأكد أ. حسين العيلة مدير دائرة رياض الأطفال أن هذه الفعاليات تأتي بإشراف ومتابعة الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي، مبينًا أن هذه البرامج ستستمر طيلة هذا الفصل الدراسي لتصل إلى أكبر عدد ممكن من رياض الأطفال في قطاع غزة لزيادة الوعي المروري لديهم.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية وزارة التعليم في توعية ورعاية الأطفال وضمن الرؤية الحكومية لمواجهة حوادث الطرق.
 

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