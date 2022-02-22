"الاقتصاد "تسجل 33 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية

غزة-الرأي

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني و33 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس و 18 محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتحرير محضر ضبط لمطعم شعبي لعدم توفر شروط السلامة في محافظة رفح ،

جاء ذلك خلال 159 جولة وزيارة تفتيشية وميدانية على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية.

بدورها ، نفذت طواقم دائرة القياس 9 زيارات ميدانية على محطات الوقود و المحلات التجار ية، للتأكد من صحة عمل الموازين والمكاييل في محافظة رفح و خانيونس.

في حين نظمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة 9 جولات تفتيشية في المحافظة الوسطى على محال بيع الذهب والمجوهرات .

