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"الاقتصاد "تسجل 33 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية

22 شباط / فبراير 2022 12:38

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غزة-الرأي

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني و33 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس و 18 محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتحرير محضر ضبط لمطعم شعبي لعدم توفر شروط السلامة في محافظة رفح ،

جاء ذلك خلال 159 جولة وزيارة تفتيشية وميدانية  على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية.

بدورها ، نفذت  طواقم دائرة القياس 9 زيارات ميدانية على محطات الوقود و المحلات التجار ية، للتأكد من صحة عمل الموازين والمكاييل في محافظة رفح و خانيونس.
في حين نظمت  مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة 9 جولات تفتيشية في المحافظة الوسطى على محال بيع الذهب والمجوهرات .
 

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