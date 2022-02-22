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"التعليم "تُطلق مسابقة "تاج المعرفة للمكتبات 15"

22 شباط / فبراير 2022 12:40

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غزة-الرأي

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة- الإدارة العامة للتقنيات التربوية- دائرة المختبرات والمكتبات المسابقة السنوية للمكتبات "تاج المعرفة" بنسختها الخامسة عشر وذلك تحت عنوان "قُرّاء اليوم.. بُناة الغد"
وتهدف المسابقة إلى غرس عادة القراءة والبحث العلمي وتنشيطها لدى الطلبة، وخدمة المنهاج الدراسي واكساب الطلبة مهارات كتابة القصص القصيرة والمقالات وإنتاج الفيديوهات والإنتاج الإبداعي وفق معايير فنية سليمة.
كما تهدف إلى إكساب الطلبة القيم السلوكية وتعزيز الانتماء للدين والوطن والتعرف على الإرث العلمي والأدبي والمدن والقرى والبلدات الفلسطينية.
وتستهدف المسابقة طلبة المرحلة الأساسية والثانوية في المدارس الحكومية والخاصة، ومن آليات المسابقة إتاحة الفرصة للطلبة بالقراءة والبحث في محاور معينة بإشراف أمناء المكتبات، ثم البدء في الإنتاج المكتوب أو الفيلمي.
وقد شرعت فرق تعليمية متخصصة في تحكيم المسابقة على مستوى المديريات في 4 مجالات هي: الديني، الوطني، العلمي، الأدبي والقراءة الحرة.
 

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