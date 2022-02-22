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"التعليم "تعقد مقابلات "وظيفة معلم" ضمن برنامج التشغيل المؤقت

22 شباط / فبراير 2022 01:11

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غزة-الرأي

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع وزارة العمل، وبرنامج UNDB، وبتنفيذ من جمعية بيت حانون الزراعية، بعقد مقابلات للخريجين والخريجات لوظيفة معلم ضمن برنامج التشغيل المؤقت.
وتفقد وفد وزاري سير المقابلات، واطلع على كافة الإجراءات المتبعة في المقابلات، كما تم اللقاء باللجان العاملة إضافة ‏إلى ‏اللقاء بالمتقدمين من الخريجين وتمنى الوفد للجميع النجاح والتوفيق.‏
وبين مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التعليم أ. رائد صالحية أن عدد المتقدمين للمقابلات 600 متقدماً ومتقدمة من ثلاث تخصصات هي: التعليم الأساسي، الرياضيات، اللغة العربية، موزعين على 5 مراكز على مستوى المديريات، وسيتم ‏فرز ‏الناجحين حسب معايير التشغيل لاحقاً ضمن قائمة تمهيداً لاستيعابهم خلال العام ‏الدراسي ‏الحالي. ‏
وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية أن المقابلات استمرت لمدة يومين، وشارك فيها مجموعة من المشرفين التربويين ومديري المدارس، منوهاً إلى أن الوزارة تلتزم بأعلى درجات العدالة والمسؤولية والشفافية والأمانة أثناء إجراء ‏المقابلات، والتركيز على مختلف المعايير العلمية والعملية خلال تلك المقابلات.
 

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