النقل والمواصلات والمرور تجتمع بالسائقين في رفح

غزة – الرأي – محمود سلمي

استمعت وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور في رفح، لشكاوى ومطالب واقتراحات السائقين في محافظة رفح، حيث أكدت على العمل على حل مشاكلهم وأخذ اقتراحاتهم ومطالبهم بعين الاعتبار.

وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة النقل والمواصلات خليل الزيان، خلال اللقاء مع السائقين أن الاجتماع معهم يأتي للتعرف على الكثير من الإشكاليات التي تواجههم، وللوصول إلى حلول لها، ومتابعتها مع الجهات الحكومية المختلفة.

كذلك بين أن الاجتماع مع السائقين يأتي لتعريفهم بالإجراءات المختلفة التي ستقوم بها الوزارة خلال الفترة القادمة في إطار تطوير قطاع النقل العام.

من جانبه قال مدير دائرة شرطة مرور رفح المقدم وائل الهمص، إن الشرطة أرادت الاجتماع بأكبر عدد من السائقين بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ونقابة السائقين لإيصال رسالة الشرطة للسائقين، وحثهم على الاستفادة من جملة التخفيضات التي أعلنت عنها الحكومة قبل الانتهاء من حملة تخفيض الترخيص.

وأكد أن السائق جزء أساسي في المجتمع، وأن شرطة المرور تحاول اشراكه في كافة القرارات التي تتخذها الحكومة، مشيراً إلى أن وسائل التواصل مع الشرطة مفتوحة بشكل دائم حتى تستمع للسائقين.

من جهته عبر مختار عائلة جودة عزمي جودة خلال اللقاء، عن شكره لشرطة المرور ووزارة المواصلات على الاجتماع مع السائقين، ودعا للأخذ بعين الاعتبار عدم قدرة بعض السائقين على ترخص مركباتهم، وطالب بإعطائهم الفرصة حتى يستطيعوا ترخصها أو تقسيط مبالغ الترخيص.

تصوير/ مدحت حجاج