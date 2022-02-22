"العمل" تبحث التعاون المشترك مع مؤسسة طريق الحياة التركية

غزة-الرأي

بحثت وزارة العمل، ممثلة برئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أ. أيمن أبو كريم، ومدير مديرية عمل الوسطى م. مجدي أبو غالي، امس الاثنين ، سبل التعاون المشترك مع مدير مكتب مؤسسة طريق الحياة التركية أ. ولاء أبو مصبح.

وتخلل اللقاء عرض تدخلات ونطاق عمل كلا الجانبين، ومناقشة فرص التعاون المشتركة والتي من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية الراهنة لدى الأسر المعيلة والشباب الباحث عن عمل.

من جهتها، رحبت أبو مصبح بالأفكار المطروحة، موضحة أنها تندرج ضمن أهم احتياجات وأولويات مؤسستها، ومؤكدة على زيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

