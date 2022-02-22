وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تنهي تسوية ملفات 22 موظف ملفاتهم عالقة وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تبحث التعاون المشترك مع مؤسسة طريق الحياة التركية وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش عمل خان يونس ينفذ زيارات ميدانية لعدد من المنشآت وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل غزة تحقق في حادث إصابة عامل وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تطلق خطتها الاستراتيجية للشباب 2022-2024 وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات والمرور تجتمع بالسائقين في رفح وكالة الرأي الفلسطينية الصحة و اغاثة أطفال فلسطين تبحثان تعزيز الخدمات الصحية بالشفاء وكالة الرأي الفلسطينية ترتيبات موسم العُمرة الجديدة قد تُؤثّر سلباً على أعداد المعتمرين! وكالة الرأي الفلسطينية فرض عقوبات جماعية على الأسرى بقسم (10) في سجن "نفحة" وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تعقد مقابلات "وظيفة معلم" ضمن برنامج التشغيل المؤقت
أخبار » الأخبار الحكومية

"العمل" تبحث التعاون المشترك مع مؤسسة طريق الحياة التركية

22 شباط / فبراير 2022 02:38

11
11

غزة-الرأي

بحثت وزارة العمل، ممثلة برئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أ. أيمن أبو كريم، ومدير مديرية عمل الوسطى م. مجدي أبو غالي، امس الاثنين ، سبل التعاون المشترك مع مدير مكتب مؤسسة طريق الحياة التركية أ. ولاء أبو مصبح.
وتخلل اللقاء عرض تدخلات ونطاق عمل كلا الجانبين، ومناقشة فرص التعاون المشتركة والتي من شأنها المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية الراهنة لدى الأسر المعيلة والشباب الباحث عن عمل.
من جهتها، رحبت أبو مصبح بالأفكار المطروحة، موضحة أنها تندرج ضمن أهم احتياجات وأولويات مؤسستها، ومؤكدة على زيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟