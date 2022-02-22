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بلدية دير البلح تنهي تسوية ملفات 22 موظف ملفاتهم عالقة

22 شباط / فبراير 2022 02:41

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غزة-الرأي

أنهت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة تسوية ملفات 22 موظف ملفاتهم عالقة منذ سنة 2012 لدى هيئة التقاعد الفلسطينية وتسوية أوضاعهم وفق القانون لكي يتمكنوا من الاستفادة من التأمين والمعاشات.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس البلدية دياب الجرو لنائب رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية أ.محمد محيسن لمناقشة بعض الأمور المشتركة.
وأوضح رئيس البلدية أن البلدية تسعى لخدمة الموظف وضمان حقه في حال حدوث أي طارئ خلال سنوات خدمته أو عند بلوغه السن القانونية للتقاعد، وأضاف: نبذل جهوداً لتسديد مستحقات الهيئة على البلدية وقد قطعنا شوطاً كبيراً في ذلك، حيث بلغ حجم ما سددته بلدية دير البلح لهيئة التقاعد الفلسطينية خلال سنة 2021 مليون شيكل.
ولفت أنه تم جدولة ديون الهيئة بحيث يتم دفعها على دفعات مستحقة بما يحقق الأمان الوظيفي للموظف مما ينعكس بشكل إيجابي على عطاءه في العمل.
 

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