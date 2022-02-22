الهيئة العامة للشباب تناقش خططها مع المراكز الشبابية بغزة

غزة – الرأي – محمود سلمي

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، ظهر اليوم الثلاثاء، لقاءً مع رؤساء المراكز الشبابية في قطاع غزة، لاطلاعهم على أهم إنجازات الهيئة والاستماع لمقترحاتهم.

وقال رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن في كلمة له إن اللقاء مع الشباب جاء للاستماع لهم وعرض أهم الإنجازات التي تمت في المرحلة الماضية في العام 2020، حيث كان عام مليء بالإنجازات التي تحققت للمثقفين والثقافة الفلسطينية.

وذكر محيسن أنه تم خلال اللقاء الإعلان عن الخطة الاستراتيجية للشباب الفلسطيني للأعوام من 2022 حتى 2024.

وأكد أن اللقاء يهدف للاستماع إلى المقترحات والاشكاليات التي تجول في خاطر الشباب الفلسطيني من، وما يعانيه من هموم ويطلح له من آمال.

بدوره أكد مدير دائرة الاتحادات والمؤسسات الشبابية في الهيئة خليل مطر، أن العلاقة متواصلة مع المؤسسات الشبابية، وأن الهيئة معنية باطلاعهم على خططها ومناقشتها معهم حتي يتم اثرائها بكل ما هو جديد للخروج بخطة متكاملة.

أما رئيس مجلس إدارة مركز زين الشابي عطاف حمد، فقالت إن الهيئة تعد وتفي بوعودها حيث قدمت العديد من الأنشطة الشبابة المميزة.

وأكدت أن التواجد مع الهيئة والاجتماع بها اليوم حتى تكون هناك متابعة معها خطوة بخطوة ولاطلاع على ما هو جديد وللتباحث فيما تقدمه الهيئة.

كذلك أكد رئيس مركز سواعد الشبابي محمود أبو صالح، أن اللقاء مع الهيئة يعزز التواصل والقوة بين المركز الشبابية ويبرز بينها التنافسية لخدمة جميع شرائح المجتمع والشباب.

ووجه شكره للهيئة ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس على رعايته لأعمال الهيئة والشباب.