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آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء

22 شباط / فبراير 2022 03:17

بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة
بوابة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء، سيكون للحافلات الرابعة، والخامسة والسادسة، والسابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم  (2022/10).

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/8): ، داعية المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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