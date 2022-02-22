الأوقاف: ترتيبات العمرة انتهت وسيتم توضيح التكلفة قريباً

غزة – الرأي:

أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف في قطاع غزة عادل الهور أن ترتيبات نقل المعتمرين تمت بشكل نهائي بالاتفاق مع الجانب المصري، ما تبقى هو الإعلان الواضح عن تكلفة رحلة العمرة.

وبين "الهور" في تصريحات لقناة الأقصى اليوم الثلاثاء، أن جائحة كورونا ساهمت في ارتفاع تكلفة رحلة العمرة، ونحاول تخفيض تكلفة العمرة بما يتناسب مع وضع أهلنا في قطاع غزة.

وقال: "أولى رحلات العمرة ستكون في العشرة الأوائل من شهر مارس القادم، وستكون تسعيرة العمرة واحدة في جميع المكاتب الخاصة، حيث أن المعتمرين سيمكثون في مكة المكرمة 8 أيام".

ولفت إلى أن عدد المعتمرين المسموح به عبر معبر رفح 300 معتمر فقط يوميا بمعدل 4 رحلات أسبوعية، موضحاً أنه سيكون هناك متابعة طبية للمعتمرين قبل خروجهم من قطاع غزة وأثناء وجودهم وبعد عودتهم حسب البروتوكول المعتمد.

وأضاف "هناك توعية للمعتمرين وتبصيرهم بالأمور الإرشادية حتى تتم هذه المراسم التعبدية بطريقة صحيحة، ونتوقع أن يكون هناك إقبالاً من المواطنين لأداء العمرة".