فياريال يفرض التعادل على يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

فرض فياريال الإسباني التعادل 1 1/ على ضيفه يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد مضي دقيقة واحدة من بداية اللقاء تقدم يوفنتوس بهدف عن طريق المهاجم الصربي دوشان فلاوفيتش لكن دانيال باريخو أدرك التعادل لفياريال في الدقيقة 66.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب يوفنتوس يوم 16 آذار/مارس المقبل.

وبدأت المباراة بأفضل طريقة ممكنة بالنسبة ليوفنتوس حيث تقدم الفريق الإيطالي بهدف مبكر خلال الدقيقة الأولى عن طريق فلاوفيتش الذي تلقى تمريرة رائعة من دانيلو وسدد على إثرها كرة قوية عرفت طريقها لشباك فياريال.

وكاد ألفونسو بيدرازا أن يدرك التعادل لفياريال في الدقيقة 12 عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن القائم الأيمن حرمه من التسجيل.

وأنقذ فوتشيك تشيزني مرمى يوفنتوس من هدف محقق وتصدى ببراعة لتسديدة بكعب القدم من ارناوت دانجوما.

وحاول فياريال جاهدا تعديل النتيجة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكنه لم يفلح في تحقيق مبتغاه ليخرج يوفنتوس متقدما بهدف دون رد.

وسيطر فياريال على مجريات اللعب في أول ربع ساعة من الشوط الثاني لكن دون أن يقابل هذه السيطرة أي فاعلية على مرمى تشيزني.

وجاءت الدقيقة 66 لتشهد هدف التعادل لفياريال بواسطة باريخو بعدما تلقى تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء ونجح في خداع مدافع يوفنتوس قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليسرى في شباك تشيزني.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة كان يوفنتوس قريبا من خطف هدف الفوز عندما سدد فلاوفيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها جيرونيمو رولي حارس مرمي فياريال.

(د ب أ)