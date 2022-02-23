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تشيلسي يضع قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال بثنائية في شباك ليل

23 شباط / فبراير 2022 08:59

تشيلسي يضع قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال بثنائية في شباك ليل
تشيلسي يضع قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال بثنائية في شباك ليل

تغلب تشيلسي الإنجليزي على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ".

وافتتح "البلوز" النتيجة مبكرا منذ الدقيقة الثامنة عن طريق نجمه الألماني كاي هافيرتز، قبل أن يعزز زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش النتيجة لأصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ63.

وبهذا الفوز، اقترب تشيلسي كثيرا من التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية بانتظار الحسم بمباراة الإياب في فرنسا في الـ16 من مارس المقبل.

المصدر: RT

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