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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2195) 23 فبراير 2022

23 شباط / فبراير 2022 10:14

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2195) 23 فبراير 2022

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23 شباط (فبراير)

  • 2003م قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة جديدة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة العشرات وهدم بيوت وتجريف أراض زراعية شاسعة.
  • 1919م حاييم وايزمان (1874 - 1952) يطلب من مجلس العشرة أن تصبح فلسطين يهودية بقدر ما هي إنكلترا إنكليزية. أصبح رئيس إسرائيل الأول بعد تأسيسها عام 1948.
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