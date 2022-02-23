النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2195) 23 فبراير 2022

10:046 وفيات و789 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟