النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2195) 23 فبراير 2022
أخبار فلسطينية
- استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم
- فلسطين تدعو الكونجرس الأمريكي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة
- المحكمة تجمد قرار إخلاء عائلة سالم في «الشيخ جراح»
- الجهاد الإسلامي تدعو لتفعيل المقاومة المُسلحة لردع المحتل والمستوطنين
- فصائل: دماء الشهيد شحادة ستبقى لعنة تلاحق الاحتلال
- الأسرى يضربون عن الطعام ضمن خطوات التصعيد ضد السجان
- حماس: دماء الفتى محمد شحادة لن تذهب هدراً
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أخبار إسرائيلي
- وزيرة إسرائيلية: يتعيّن العمل على اتفاق تكميلي مع واشنطن بشأن إيران
- غانتس: إيران زوّدت فنزويلا بمُسيّرات وذخائر متطورة
- إسرائيل تدرس تغيير موقفها العلني حيال الأزمة الأوكرانية
- إسرائيل تبلغ روسيا بالموقع الجديد لسفارتها في لفيف الأوكرانية
- أزمة داخل الحكومة الإسرائيلية دون توقعات بسقوطها
- هارتس : خطر التصعيد بسبب “القدس” لم يزول
- معاريف: "قوة الردع" الاسرائيلية تآكلت لهذا السبب..
اخبار دولية
دراسة: تأثير هائل للأزمة الأوكرانية على إسرائيل والشرق الأوسط
اخبار عربية
- مصادر سورية: قصف إسرائيلي على محافظة القنيطرة جنوب سوريا
- المغرب وإسرائيل توقّعان اتفاقية اقتصادية وتجارية
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- رسائل فلسطينية لمسؤولين أمميين لحماية الشيخ جراح والمقدسات
- المحرر الشويكي شاهد عيان على فيديو خطير سرّبه الاحتلال يوثق الاعتداء على أسرى بسجن النقب- (فيديو)
- ويكي فلسطين»: مشروع أهلي لاستغلال ويكيبيديا للحفاظ على الرواية الفلسطينية
- أعدموه وتركوه ينزف.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال جنوب بيت لحم- (فيديو)
- تسجيل طائر جديد في فلسطين: ما اسمه؟ وما هي قصته؟
- محكمة إسرائيلية تجمد قرار إخلاء منزل عائلة سالم في حي الشيخ جراح- (فيديو)
- لليوم الثاني.. مستوطنون يعرقلون العملية التعليمية في 3 مدارس في نابلس
- الاحتلال يهاجم مزارعي وصيادي غزة والمقاومة تجري تجربة صاروخية
- الأسرى يضربون عن الطعام ضمن خطوات التصعيد ضد السجان
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الشرق الأوسط
- المحكمة تجمد قرار إخلاء عائلة سالم في «الشيخ جراح»
- «المقاومة الشعبية» الفلسطينية تثير خلافات بين السلطة والمعارضة
- عون ينفي التنازل عن حقوق لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
- إسرائيل توقف خطة في القدس أثارت غضب الكنيسة
الاخبار اللبنانية
«قيادة» لـ«المقاومة الشعبية»... على مقاس حسين الشيخ
- المغرب وإسرائيل توقّعان اتفاقية اقتصادية وتجارية
- وزيرة إسرائيلية: يتعيّن العمل على اتفاق تكميلي مع واشنطن بشأن إيران
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
الشرق القطرية
- الاحتلال يصيب شاباً فلسطينياً ويعتقل 20 آخرين في الضفة الغربية
- مقدسية سرقت لحظة عناق مع ابنها فحرمها الاحتلال زيارته
الشروق المصرية
- بيجاسوس: تحقيق إسرائيلي يبرئ الشرطة من أي استخدام غير قانوني لبرنامج التجسس
- مصادر سورية: قصف إسرائيلي على محافظة القنيطرة جنوب سوريا
- استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم
- فلسطين تدعو الكونجرس الأمريكي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير "القيادة الموحدة".. التفاف السلطة وفق مقاساتها على المقاومة الشعبية
- قمع الأسرى يضاعف مخاوف ذويهم ويدفعهم للمطالبة بحمايتهم دوليًّا
- سكان الأغوار.. إخلاء تحت رصاص التدريبات العسكرية
- تقرير داخل أراضي الـ 48.. مواصلة حملة إسناد معتقلي "هبة الكرامة"
- واشنطن تفرض عقوبات على مصرفين و42 شركة و5 شخصيات روسية
- حماس: دماء الفتى محمد شحادة لن تذهب هدراً
- إدانات فصائلية لجريمة الاحتلال بإعدام الفتى "شحادة"
جريدة القدس
- محدث| 23 معتقلًا بالضفة
- التوتر يخيم على الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ومخاوف من تهديد استقراره
- إصابات خلال قمع الاحتلال تظاهرة للتصدي لاقتحام المستوطنين مدخل اللبن الشرقية
- الإدعاء الإسرائيلي يطلب تغيير معايير “عقاب” المشاركين في أحداث “هبة الكرامة”
- هآرتس: تمديد عزل أسير فلسطيني مصاب بالفصام
- المحامي غنايم يكشف لـ “القدس”: تفاصيل قرار تجميد إخلاء منزل عائلة سالم بالشيخ جراح
- الحكومة الإسرائيلية تواصل نقل مؤسساتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة
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صحيفة الأيام
- استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بلدة الخضر
- »انتزاع قرار قضائي بتجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها في الشيخ جراح
- »شقيقتان كفيفتان تعرضتا لهجوم وحشي من كلاب بوليسية أطلقها الاحتلال داخل...
- »الغرب يفرض حزمة عقوبات على روسيا وبوتين يطالب بحياد أوكرانيا وبنزع سلاحها
- »"الخارجية": وضع خطة لضمان أمن الفلسطينيين في أوكرانيا
- »عقوبات جماعية على أسرى نفحة وعوفر
- »خان يونس: صورة شرطي يضرب مواطناً تثير موجة غضب
- »تشيلسي ينجز نصف المهمة.. وفياريال يفرض التعادل على يوفنتوس
الحياة الجديدة
آبار موسى في مرمى الاستهداف الاستيطاني
- الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة بينهم 13 في الخليل
- الاضراب يعم محافظة بيت لحم حدادا على روح الشهيد الطفل صلاح
- قصف إسرائيلي في محيط القنيطرة جنوب غرب سوريا
- عين على الجبل وعدسة توثق اللحظة
وكالة الراي
- حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة
- توغل إسرائيلي محدود وأعمال تجريف شرق خان يونس
- إضراب في بيت لحم حداداً على روح الشهيد الطفل صلاح
- الاحتلال يعرقل وصول الطلبة لمدارسهم في اللبن الشرقية لليوم الثالث
- الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ54
- الاحتلال يقتل طفلاً فلسطينياً بالرصاص جنوب بيت لحم
- الاحتلال يُسجل قرابة 13 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
- بلدية خانيونس: هدفنا تنظيم الأسواق ونحيي الداعمين لجهودنا
- الشرطة توضح حيثيات حادثة سوق الجوالات بخانيونس
وكالة صفا
اتهامات بعملية ترحيل بطيء لصالح المستوطنات
- شارع الشلالة في الخليل.. غياب الأمن وسرقات بالجملة دون رادع
- حملة اعتقالات واسعة بالضفة تطال نشطاء بحماس ومحررين
- عدوان إسرائيلي على سوريا يتسبب بأضرار مادية
- فصائل: دماء الشهيد شحادة ستبقى لعنة تلاحق الاحتلال
- فرح بالشيخ جراح بعد تجميد قرار إخلاء عائلة سالم
وكالة سما
- الفصائل تتوجه للجزائر الأسبوع المقبل لاستكمال جولات الحوار وعروض جديدة ستُقدم لفتح وحماس
- هارتس : خطر التصعيد بسبب “القدس” لم يزول
- معاريف: "قوة الردع" الاسرائيلية تآكلت لهذا السبب..
- إضراب شامل يعمّ بيت لحم حداداً على روح الشهيد الطفل محمد صلاح
- اعلام عبري: "إسرائيل" تدرس تغيير موقفها العلني حيال الأزمة الأوكرانية
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فلسطين اليوم
رئيس نقابة مربي الدواجن يكشف لـ"فلسطين اليوم" تفاصيل اتفاقهم مع الدعاليس
بالأسماء ..مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
الاحتلال يقصف محيط القنيطرة جنوب غرب سوريا
الجهاد الإسلامي تدعو لتفعيل المقاومة المُسلحة لردع المحتل والمستوطنين
عرب 48
- إصابة خطيرة جرّاء جريمة طعن في شعفاط
- استشهاد فتى برصاص الاحتلال جنوبي بيت لحم
- تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها بالشيخ جراح
- غانتس: إيران زوّدت فنزويلا بمُسيّرات وذخائر متطورة
- إسرائيل تدرس تغيير موقفها العلني حيال الأزمة الأوكرانية
- إسرائيل تبلغ روسيا بالموقع الجديد لسفارتها في لفيف الأوكرانية
- أزمة داخل الحكومة الإسرائيلية دون توقعات بسقوطها
- دراسة: تأثير هائل للأزمة الأوكرانية على إسرائيل والشرق الأوسط
-
وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 22 مواطنا من الضفة بينهم 13 في الخليل
- لليوم الثالث: الاحتلال يعرقل وصول الطلبة لمدارسهم في اللبن ا ...
- الاضراب يعم محافظة بيت لحم حدادا على روح الشهيد الطفل صلاح
حدث في مثل هذا اليوم
23 شباط (فبراير)
- 2003م قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة جديدة في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة العشرات وهدم بيوت وتجريف أراض زراعية شاسعة.
- 1919م حاييم وايزمان (1874 - 1952) يطلب من مجلس العشرة أن تصبح فلسطين يهودية بقدر ما هي إنكلترا إنكليزية. أصبح رئيس إسرائيل الأول بعد تأسيسها عام 1948.
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