شرطة خانيونس تنهي خلافاً على قطعة أرض

خان يونس- الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة بشرطة محافظة خان يونس -قسم مركز الشرقية-، خلافاً بين مواطنين على قطعة أرض بقيمة 33 ألف دينار أردني.

وذكر الرائد ناجي أبو حماد رئيس قسم العاقات العامة بمركز شرطة الشرقية بمحافظة خانيونس، أن المواطن ( ف.ر) تقدم بشكوى ضد المواطن (ع.د) مفادها أن الطرف الثاني يحاول بيع أرض له مساحتها "550" متر في بلدة خزاعة وله حق الشفعة فيها.

وبين استماعهم للطرفين ومحاولة إيجاد حل وسطي بينهما وعليه تم إحضار لجنة تحكيم ومختصين بالأراضي لتثمين الأرض وعليه تم الاتفاق على مبلغ 33 ألف دينار أردني تم دفعها بالكامل والاتفاق على باقي الإجراءات من خلال سند اتفاق تم توقيعه من قبل الطرفين.