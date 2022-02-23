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في مدرسة الرافعي الأساسية "أ" للبنين

التعليم بالشمال تفتتح معرض "لمسات إبداعية" للوسائل التعليمية

23 شباط / فبراير 2022 10:23

التعليم شمال غزة تفتتح معرض لمسات إبداعية للوسائل التعليمية
التعليم شمال غزة تفتتح معرض لمسات إبداعية للوسائل التعليمية

غزة- الرأي

احتفلت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بافتتاح معرض الوسائل التعليمية والألعاب التربوية، الذي أقامته مدرسة الرافعي الأساسية "أ" للبنين بحضور مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. أشرف حرزالله، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير المدرسة أ. أشرف الكرد، والعديد من رؤساء الأقسام بالمديرية، وبمشاركة العديد من المؤسسات والهيئات التعليمية، وأولياء الأمور، وشخصيات المجتمع المحلي.


وفي كلمته أشاد مدير التربية والتعليم بجهود القائمين على المعرض، مبيناً أن هذا الحدث التربوي الكبير يتلاءم مع أهمية الوسائل التعليمية في جذب انتباه الطلبة وتقريب المادة العلمية إلى أذهانهم، ما يسهّل اكتساب المفاهيم والمعارف والمهارات وخلق المناخ الملائم لغرس المعلومات العلمية.


وقالحرزالله، إن الوسائل التعليمية باتت ضرورة من الضرورات لضمان نجاح العملية التعليمية والارتقاء بها بما يتلاءم مع النظم التعليمية الحديثة، مشيرا إلى دورها في شرح الدروس لا سيما المباحث العلمية بما يساهم في تبسيط المعلومات وسهولة استيعابها من قبل الطلبة.


من جهته رحب أ. الكرد بالحضور، موضحاً أهمية الوسائل التعليمية في إثراء العملية التعليمية، بما يقود إلى تحسين جودة التعليم، ومعرباً عن سعادته بافتتاح معرض الوسائل التعليمية والألعاب التربوية في مدرسة الرافعي، والتي تحاكي المنهاج التعليمي، وتؤكد على ضرورة توظيف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية.


وأشار مدير مدرسة الرافعي، إلى أن دور المدرسة لم يعد يقتصر على استعمال الوسيلة التعليمية فقط، وإنما وصلت المدرسة إلى إنتاج هذه الوسائل وعرضها على المجتمع بكافة مؤسساته التعليمية المختلفة، داعياً إلى ضرورة الثقة بمدارسنا.


ويشتمل المعرض على أكثر من مائتين وسيلة تعليمية ولعبة تربوية وثمان جداريات فنية بالإضافة إلى الرسوم الارشادية، للطلبة، من إنتاج الطلاب والمعلمين، وسط إقبال ملحوظ من قبل أولياء الأمور، الذين عبروا عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المعارض التي تعمل علي تحسين مستواهم التعليمي لأبنائهم.

التعليم شمال غزة تفتتح معرض لمسات إبداعية للوسائل التعليمية التعليم شمال غزة تفتتح معرض لمسات إبداعية للوسائل التعليمية
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