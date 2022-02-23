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بالتعاون مع الدفاع المدني وشرطة البلديات

بلدية المغازي تنفذ جولة على النقاط العشوائية لموزعي الغاز

23 شباط / فبراير 2022 10:38

بلدية المغازي تنفذ جولة على النقاط العشوائية لموزعي الغاز
بلدية المغازي تنفذ جولة على النقاط العشوائية لموزعي الغاز

الوسطى- الرأي

نفذت بلدية المغازي بالتعاون مع طواقم الدفاع المدني وشرطة البلديات،  جولة على موزعي الغاز من خلال قسم الحرف والمهن في البلدية، بهدف متابعة ومنع نقاط التوزيع العشوائية وسط الاحياء السكنية وذلك لتفادي أي حادث قد يطرأ ويسبب الأذى للسكان.


حيث تم ضبط 15 وصلة لتعبئة الغاز وسط الاحياء السكنية، إضافة لمصادرة انابيب تفتقد لعناصر الامن والسلامة.


 وستقوم البلدية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ حملات تفتيش بشكل عشوائي وفي كل الأوقات بشكل خاص خارج نظاق الدوام الرسمي. كما تخلل الجولة زيارات لمستودعات البضائع بالمخيم .

 

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