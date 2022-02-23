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بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين

مستشفى الرنتيسي يبحث احتياجات قسمي القلب والأورام

23 شباط / فبراير 2022 10:44

مستشفى الرنتيسي يبحث احتياجات قسمي القلب والأورام
مستشفى الرنتيسي يبحث احتياجات قسمي القلب والأورام

غزة- الرأي

بحث طاقم قسمي القلب والأورام بمستشفى الرنتيسي- النصر، ورئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين PCRF ستيف سوسبي احتياجات قسم القلب وقسم الدم والأورام أطفال (قسم د. موسى وسهيلة ناصر لعلاج سرطان الأطفال) من المستلزمات والأدوات والأدوية، الى جانب إعادة تفعيل زيارة الوفود الطبية المساعدة.


جاء ذلك، خلال زيارة ستيف سوسبي برفقة سهيل فليفل مدير مكتب الجمعية بقطاع غزة والطاقم المرافق له بحضور نعمة عاشور المدير الإداري بالجمعية لقسم د. موسى وسهيلة ناصر لعلاج سرطان الأطفال للمستشفى، والتي تعد ضمن عدة زيارات نظمها الوفد لعدد من مستشفيات وزارة الصحة للاطلاع على الخدمات المقدمة والاحتياجات الطبية اللازمة.


وكان باستقبالهم كلا من أطباء قسم القلب وأطباء قسم الدم والأورام أطفال د. محمود شبير رئيس قسم الدم الأورام أطفال ود. مؤمن زين الدين أخصائي الأورام أطفال وبحضور مدير التمريض بالمستشفى عبد المطلب الكحلوت والمدير الإداري أ وفاء بنات.

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