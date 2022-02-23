"الاتصالات" تعزز تعاونها مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفداً من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

وضم الوفد الزائر مدير مركز الكويت للتطوير والحاضنة التكنولوجية م. محمد حسونة ومدير العلاقات الخارجية د. أحمد كردية ورئيس قسم الاتصال والعلاقات العامة أ. محمد نصار وموظفة العلاقات العامة أنسام أو أبو شنب، فيما استقبل الوفد الزائر م. إسماعيل حمادة مدير عام المعلوماتية، و م. مروان حماد المستشار بالوزارة، و م. زياد الشيخ ديب مدير عام التراخيص، و م. كمال المصري مدير عام الحكومة الذكية، م. بهجت الغفير مدير عام وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي.



من جانبه رحب م. إسماعيل حمادة مدير عام المعلوماتية بالوفد الزائر، مثمناً الزيارة التي تأتي في إطار تقديم لمسة وفاء للزميل الإعلامي الراحل سمير حمتو، والذي كان يشغل منصب مدير وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالوزارة، وكذلك بحث التعاون المشترك بين الطرفان.



بدوره شكر مدير مركز الكويت للتطوير والحاضنة التكنولوجية م. محمد حسونة الوزارة على حسن الاستقبال، مقدما التعازي للوزارة وللأسرة الإعلامية بوفاة الراحل الإعلامي سمير حمتو سائلا المولى له الرحمة والقبول.



وأثنى م. حسونة على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاتصالات في مواكبة التكنولوجيا وخدماتها المقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والحوسبة للخدمات الحكومية.



وتابع أن الكلية الجامعية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين مجال ريادة الأعمال والعمل عن بعد، والعمل على توفير فرص عمل خارجية للطلبة الخريجين.



من جانبه أكد م. إسماعيل حمادة مدير عام المعلوماتية أن الوزارة تسعى وبشكل دائم لتعزيز الشراكة مع كافة الأطراف لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منوها أن الوازرة شكلت مؤخرا المجلس الاستشاري للوازرة والذي يضم أعضاء من النقابات ذات العلاقة وممثلين عن النقابات والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي.



وأضاف أن الوزارة تسعى حالياً وضمن على تنفيذ مشروع خاص بتدريب الخريجين وصولا لدمجهم في سوق العمل.



وأشار د. كمال المصري مدير عام الحكومة الذكية الى الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة لمواجهة خطر الإدمان على الانترنت وسبل نشر ثقافة الاستخدام الإيجابي للإنترنت واهمية التعاون مع الكلية في تنفيذ مجموعة من الأنشطة للطلبة والاستفادة من المنصات الإعلامية للكلية.



كما واتفق الطرفان على سلسلة من الفعاليات والأنشطة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل في عقد الورش والندوات والأيام الدراسية وتدريب الطلية في الجوانب التطبيقية والعملية، وتبادل الأفكار بما يخدم مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وفي ختام الزيارة قدم وفد الكلية الجامعية لمسة وفاء للوزارة بوفاة الراحل الإعلامي سمير حمتو مدير وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.