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مصاغ ذهبي ومبلغ مالي

مبـــاحث الشمال تُنجز قضية سرقة بقيمة "20" ألف دينار

23 شباط / فبراير 2022 11:30

مبـــاحث الشمال تُنجز قضية سرقة بقيمة "20" ألف دينار
مبـــاحث الشمال تُنجز قضية سرقة بقيمة

غزة- الرأي

 أنجزت المباحث العامة -قسم مباحث بيت لاهيا- بمحافظة شمال غزة قضية سطو على منزلٍ وسرقة مبلغ مالي ومصاغ ذهب منه بقيمة "20" ألف دينار أردني.

وأوضحت مباحث بيت لاهيا أنها تلقت تفويضًا من النيابة العامة حول شكوى المواطنة "س.ي" من سكان بيت لاهيا، والتي مفادها قيام مجهولين بالسطو على منزلها وسرقة مبلغ مالي ومصاغ ذهب يقدر بــ "20" ألف دينار أردني.

وأشارت إلى أنها شرعت بإجراءات البحث والتحري حول القضية، حيث تم الاشتباه بالمدعو "ع.س"، وبإحضاره واستجوابه، أقر بما نسب إليه مفيدًا أنه قام ببيع الذهب لأحد محلات المجوهرات بمنطقة الشيخ رضوان، بمشاركة المدعو "ي.ج" من سكان منطقة جباليا البلد.

ولفتت مباحث بيت لاهيا إلى أنها أحالت ملف القضية والسارقين إلى مكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

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