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خلال ورشة عمل

ديوان التشريع يناقش تقرير "أمنستي" لخدمة القضية الفلسطينية

23 شباط / فبراير 2022 11:40

ديوان التشريع يشارك في مناقشة
ديوان التشريع يشارك في مناقشة

غزة- الرأي

شارك رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار أسامة سعد، بورشة عمل بعنوان كيف يمكن استثمار تقرير "أمنستي" في خدمة القضية الفلسطينية، بحضور عدد من الحقوقيين ونواب من المجلس التشريعي، وذلك بإشراف مركز الدراسات السياسية والتنموية.


أكد المستشار سعد، أن تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" أنصف القضية الفلسطينية مبيناً أهميته في اظهار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة عدوانه وعنصريته بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة استثمار التقرير في مواجهة الاحتلال وتداوله دولياً.


وقال المستشار سعد إن تقرير "أمنستي" مثل صدمة كبيرة للاحتلال متسائلاً عن عدم استثمار السلطة الفلسطينية التقرير حتى هذه اللحظة وعدم التعامل معه على قدر من المسؤولية.


وأشار المستشار سعد إلى بعض التقارير التي تدين الاحتلال مثل تقرير جولدستون، وقرار محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل، بالإضافة إلى تقرير القس دومنزتوتو الجنوب أفريقي ذو الأهمية كونه صدر عن منظمة دولية مهمة.


ودعا المستشار سعد منظمات المجتمع المدني للعمل بدورها لتفعيل تقرير "أمنستي"، مشدداً على ضرورة تفعيل التقرير إعلامياً ووطنياً حتى يصل إلى المحافل الدولية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وإزالة الاحتلال.

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