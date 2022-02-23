المواصلات توزع كوبونات وقود للسائقين الملتزمين

غزة- الرأي

وزعت وزارة النقل والمواصلات، كوبونات وقود على السائقين الملتزمين عبر المحافظات، وذلك الاربعاء، خلال سحب إلكتروني في مقر الوزارة بحضور د.م محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية و أ. خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والاعلام.



حيث تعتبر هذه الفعالية ضمن فعاليات صندوق السلامة المرورية الذي أطلقته الحكومة بهدف تطبيق القانون والمحافظة على أرواح المواطنين من حوادث السير وكذلك زيادة الوعي المروري لدى المواطنين وتحسين وتأهيل شبكة الطرق وتقديم حوافز للسائقين وذلك من خلال حملة مخالفتك رجعالك.



أكد الكحلوت أن الهدف من توزيع كوبونات الوقود مكافأة السائقين الملتزمين بترخيص مركباتهم، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية الأمر الذي يعود بالإيجاب على الحالة المرورية والتقليل من حوادث السير.



وتابع الكحلوت بالقول إنه تم السحب على 500 كابون وقود موزعين على النحو التالي 200 محافظة غزة، 80 لمحافظتي الشمال وخانيونس، 70 لمحافظتي الوسطى ورفح وذلك من خلال نسبة وتناسب لأعداد المركبات في كل محافظة.



ونوه الكحلوت أن السحب الإلكتروني يتصف بالثقة والأمان وكذلك البث المباشر للسحب من خلال صفحة الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضح الكحلوت أن آلية استلام كوبونات الوقود سيتم من خلال دوائر الترخيص المنتشرة عبر المحافظات منوها أنه سوف يتم إرسال رسائل نصية للسائقين الذي وقع عليهم الاختيار ونشر الأسماء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وتابع أن السائقين من يشملهم التوزيع هو لكافة أنواع المركبات (الملاكي، تجاري، وعمومي)، وأن يشمل التوزيع كافة محافظات القطاع، وأن تكون الرخصة سارية المفعول، وعدم وجود أقساط على المركبة.