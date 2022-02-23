وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تبحث عمليات خدمة ورعاية محصول اللوزيات وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تُحيّد خطر "5" قذائف من مخلفات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتابع شكوى مربي النحل وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفقد مشاتل الخضار في محافظتي غزة وخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات توزع كوبونات وقود للسائقين الملتزمين وكالة الرأي الفلسطينية ديوان التشريع يناقش تقرير "أمنستي" لخدمة القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجون الاحتلال تواصل رفضها الاستجابة لمطالب الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية مبـــاحث الشمال تُنجز قضية سرقة بقيمة "20" ألف دينار وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تنظم لقاًء تفاعلياً مع سائقي الأجرة وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تتفقد مشاتل الخضار في محافظتي غزة وخانيونس

23 شباط / فبراير 2022 12:10

الزراعة تتفقد مشاتل الخضار في محافظتي غزة وخانيونس
الزراعة تتفقد مشاتل الخضار في محافظتي غزة وخانيونس

غزة- الرأي

نفذت دائرة الخضار والزهور والمحاصيل في الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة،عدة جولات ارشادية على مشاتل الخضار في محافظتي غزة وخانيونس.


يأتى ذلك، بهدف إرشاد أصحاب المشاتل بضرورة توفر سجلات توضح التوزيع الجغرافي لأشتال مختلفة من أصناف الخضار، وذلك لربط هذه المعلومات مع المساحات الزراعية جغرافياً لكل محافظة في القطاع في دوائر خدمات المزارعين،والارشاد الزراعي.

 
وتسعى الادارة العامة للارشاد وخدمات المزارعين لتطوير برامجها الزراعية، وآلية حصر المساحات الزراعية من الخضار والمحاصيل في قطاع غزة من خلال

274586772_5124204360945772_7487004431568820540_n 274717280_5124204714279070_1332270221429259897_n الزراعة تتفقد مشاتل الخضار في محافظتي غزة وخانيونس 274579314_5124203660945842_2699044345925277125_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟