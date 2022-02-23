الزراعة تتفقد مشاتل الخضار في محافظتي غزة وخانيونس

غزة- الرأي

نفذت دائرة الخضار والزهور والمحاصيل في الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة،عدة جولات ارشادية على مشاتل الخضار في محافظتي غزة وخانيونس.



يأتى ذلك، بهدف إرشاد أصحاب المشاتل بضرورة توفر سجلات توضح التوزيع الجغرافي لأشتال مختلفة من أصناف الخضار، وذلك لربط هذه المعلومات مع المساحات الزراعية جغرافياً لكل محافظة في القطاع في دوائر خدمات المزارعين،والارشاد الزراعي.



وتسعى الادارة العامة للارشاد وخدمات المزارعين لتطوير برامجها الزراعية، وآلية حصر المساحات الزراعية من الخضار والمحاصيل في قطاع غزة من خلال