زراعة رفح تتابع شكوى مربي النحل

رفح- الرأي

نفذ مهندسو مديرية زراعة رفح جولة ميدانية تفقدية علي مربي النحل شرق المحافظة،وذلك بناءً على شكوى من أحد مربي النحل بموت 70خلية داخل منحله الخاص به .



وبعد الزيارة والجولة الميدانية تبين أن النحل نفق نتيجة رش المبيدات الحشرية من الجانب الاسرائيلي حسب رواية المزارع.



يشار إلى أن المنطقة الموجود بها المنحل تتواجد على بعد كيلو واحد من الخط العازل .



وجرى خلال الجولة،تم تقديم أهم الإرشادات والتعليمات من تنظيف الخلايا وتعقيمها إنقاذً للخلايا المتبقية.



وما زالت ممارسات العدو الصهيوني تتسبب في الكثير من الخسائر للمزارعين الفلسطينين المثمثله بالقطاعين الحيواني والنباتي .