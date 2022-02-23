هندسة المتفجرات تُحيّد خطر "5" قذائف من مخلفات الاحتلال

خان يونس- الرأي

حيدت طواقم هندسة المتفجرات بمحافظة خان يونس خطر "5" قذائف حربية غير متفجرة، عثر عليها أحد المواطنين في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

وأوضحت شرطة هندسة المتفجرات بخان يونس أنه على الفور، توجهت الطواقم المختصة من ضباط الهندسة إلى المكان بعد ورود إشارة من العمليات المركزية وقامت بإغلاق المنطقة، لحين التمكن من استخراج تلك القذائف.

وذكرت طواقم الهندسة أنها قامت بتمشيط المنطقة بالكامل، ومن ثم نقل المخلفات الغير متفجرة التي تم العثور عليها إلى مكان آمن تمهيدًا لإتلافها، مشيرةً إلى أنه تم انسحاب طواقم الهندسة بعد التأكد من خلو المنطقة من أي أجسام مشبوهة أخرى.

وأهابت هندسة المتفجرات المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه يشاهدونه أو يعثرون عليه، مؤكدةً على جاهزيتها للتعامل مع مثل هذه الأجسام، حفاظًا على أمن و سلامة المواطنين.