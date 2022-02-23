وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تبحث عمليات خدمة ورعاية محصول اللوزيات وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات تُحيّد خطر "5" قذائف من مخلفات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتابع شكوى مربي النحل وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتفقد مشاتل الخضار في محافظتي غزة وخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات توزع كوبونات وقود للسائقين الملتزمين وكالة الرأي الفلسطينية ديوان التشريع يناقش تقرير "أمنستي" لخدمة القضية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجون الاحتلال تواصل رفضها الاستجابة لمطالب الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية مبـــاحث الشمال تُنجز قضية سرقة بقيمة "20" ألف دينار وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تنظم لقاًء تفاعلياً مع سائقي الأجرة وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
أخبار » الأخبار الحكومية

زراعة رفح تتفقد مزارع الدواجن اللاحم وأبقار الحليب

23 شباط / فبراير 2022 12:36

زراعة رفح تتفقد مزارع الدواجن اللاحم وأبقار الحليب
زراعة رفح تتفقد مزارع الدواجن اللاحم وأبقار الحليب

رفح- الرأي

نفذ قسم الإنتاج الحيواني بمديرية زراعة رفح جولة ميدانية في منطقة حي "السلام"، شملت مزارع للدواجن اللاحم والأغنام، وأبقار الحليب، وأشتال الببونيكام.


وتابع مهندسو الزراعة التزام المربين بإجراءات الأمن الحيوي في هذه المزارع، و الطرق السليمة في التغذية والتطعيم في أوقاته المحددة لتجنب الأمراض والحصول على فوج ناجح.


وخلال الجولة الارشادية لوحظ انتشار وزيادة المزارع النموذجية في تربية الدجاج اللاحم،اضافة إلى عزوف كثير من المربين التقليديين في المنطقة عن التربية بسبب الديون وضعف الحالة الاقتصادية على حد قولهم.
 

زراعة رفح تتفقد مزارع الدواجن اللاحم وأبقار الحليب 274566133_5121214424578099_7531413594695996588_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟