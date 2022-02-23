زراعة رفح تتفقد مزارع الدواجن اللاحم وأبقار الحليب

رفح- الرأي

نفذ قسم الإنتاج الحيواني بمديرية زراعة رفح جولة ميدانية في منطقة حي "السلام"، شملت مزارع للدواجن اللاحم والأغنام، وأبقار الحليب، وأشتال الببونيكام.



وتابع مهندسو الزراعة التزام المربين بإجراءات الأمن الحيوي في هذه المزارع، و الطرق السليمة في التغذية والتطعيم في أوقاته المحددة لتجنب الأمراض والحصول على فوج ناجح.



وخلال الجولة الارشادية لوحظ انتشار وزيادة المزارع النموذجية في تربية الدجاج اللاحم،اضافة إلى عزوف كثير من المربين التقليديين في المنطقة عن التربية بسبب الديون وضعف الحالة الاقتصادية على حد قولهم.

