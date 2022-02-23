قسم الإرشاد بوزارة الأسرى يزور عدداً من أهالي الأسرى بغزة

غزة- الرأي

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى والمحررين اليوم خمسة عوائل الأسرى في محافظة غزة ، وقد شارك في الزيارة كل من الأخصائيين أ. مني أبو شمالة و أ. روند الحداد.

وأوضحت منى أبو شمالة، أن تلك الزيارات تهدف إلى التواصل المستمر مع أهالي الأسرى، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية، والصحية والنفسية ، مشيرة أن فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بالوزارة قد قام بزيارة عدد "33" أسرة من مختلف محافظات قطاع غزة منذ بداية العام 2022.

وتمثلت بزيارة عائلة الأسير/ فادي محمود سعيد بكر زغره (39) عام، والمعتقل منذ 14/8/2016م والمحكوم 8 سنوات و6 أشهر وهو أب لـ 4 أبناء.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير/ مصباح خليل مصباح حلس (43) عام والمعتقل منذ 4/8/2001م والمحكوم بالسجن المؤبد.

بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير/ ممدوح نعمان يوسف بكر (33) عام والمعتقل منذ 1/8/2016م والمحكوم 8 سنوات، وهو أب لـ 3 أبناء.

كذلك زيارة عائلة الأسير/ عبد الرحمن فتحي زكريا الفصيح (29) عام، والمعتقل منذ 15/5/2018م والمحكوم 4 سنوات.

بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير/ عبدالله حمدان محارب المنايعة (23) عام، والمعتقل منذ 29/12/2021م، وما زال موقوفا وهو أب لطفلة.