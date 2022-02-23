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الصحة تتسلم 3 سيارات إسعافات من مؤسسة" I.N.H"

23 شباط / فبراير 2022 01:13

الصحة تتسلم (3) سيارات إسعافات من مؤسسة
الصحة تتسلم (3) سيارات إسعافات من مؤسسة

غزة- الرأي

تسلمت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، ثلاث سيارات إسعاف من مؤسسة الشبكات الدولية للأعمال الإنسانية – إندونيسيا " I.N.H" .

جاء ذلك خلال مراسم تسليم أقيمت داخل مجمع الشفاء الطبي، بحضور عبد اللطيف الحاج مدير عام التعاون الدولي وهاني الجعفراوي مدير دائرة الإسعاف والطوارئ وفادي عفانة رئيس شعبة الإسعاف والطوارئ ولفيف من العاملين.

وأكد المتحدث باسم مؤسسة الشبكات الدولية للأعمال الإنسانية "INH"، أن الشعب الإندونيسي سيبقى داعم للشعب الفلسطيني في كافة القطاعات وخاصة القطاع الصحي.

وأشار إلى أن اندونيسيا سجلت العديد من المواقف المشرفة مع الشعب الفلسطيني على مدار صراعه مع الاحتلال، وتقدم اليوم ثلاثة اسعافات مجهزة حسب المواصفات المطلوبة من وزارة الصحة بغزة، كهدية من الشعب الإندونيسي.

بدوره أعرب الحاج عن شكره لمؤسسة الشبكات الدولية للأعمال الإنسانية – إندونيسيا لدعمها وزارة الصحة ومجمع الشفاء الطبي لا سيما في ظل أزمة كورونا، وذلك لمساعدة المرضى في نقلهم ضمن البروتوكولات الصحية وتقديم الرعاية الصحية لهم.

274204600_323073886525266_8950812848076271945_n الصحة تتسلم (3) سيارات إسعافات من مؤسسة
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