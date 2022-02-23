التنمية تعقد تدريبات حول برنامج الفقر متعدد الأبعاد الجديد

غزة- الرأي

عقدت مديرية التنمية الاجتماعية في محاتفظة غزة ممثلة بمديرها وائل الخور، ونائبه عاطف عايش، ومدير المكتب الفرعي أحمد العبادله، والمشرفيين الاجتماعيين تدريبًا للباحثين الاجتماعيين لديها حول البرنامج الجديد الذي يهدف إلى التحول الاجتماعي في دراسة الفقر متعدد الأبعاد والتدرب على تعبئة استمارة التسجيل للأسرة و آلية تحديث البيانات للمنتفعين.



بدوره، أكد الخور على ضرورة الانضباط والإلتزام لفهم بنود الإستمارة والتمكن من تجاوز الصعوبات والمعيقات والتحديات التي تواجه الباحثين في الميدان، ووضع حلول لها ، منوهًا لأهمية تلقي التدريبات للوصول إلى النزاهة والشفافية ولتعبئة الاستمارة بشكل موضوعي، للقيام بأفضل خدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.



وبجانبه قال نائب المدير عاطف عايش: "تم تقسيم الباحثين الاجتماعيين إلى 4 مجموعات يقودها المشرفين الاجتماعيين، للتدريب على استمارة التحول الاجتماعي، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشة لكل أفراد المجتمع وتطوير وسائل الإنتاج وأساليبه وإدارتها بطريقة لا تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لتحقيق العدالة والدعم الاجتماعي من خلال التنمية الاجتماعية والشركاء للوصول إلى تنمية مستدامة لمواجهة الفقر بأشكاله المتعددة والمتنوعة".



يشار إلى أن هذه التدريبات جاءت تمهيدًا للتدريب العام لتسهيل المفاهيم المتعلقة بالبرنامج، وقد حصل المدراء والمشرفين على تدريب مسبق على البرنامج الجديد وقياس للبدء في المرحلة الجديدة في دراسة الحالة.