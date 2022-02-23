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التنمية تناقش مع لجنة مشروع الإرشاد الأسري خطة العمل

23 شباط / فبراير 2022 01:26

التنمية تستقبل لجنة مشروع الإرشاد الأسري لمناقشة خطة العمل
التنمية تستقبل لجنة مشروع الإرشاد الأسري لمناقشة خطة العمل

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد لجنة مشروع الإرشاد الأسري أحد المشاريع التي تنفذها لجنة تعزيز السلوك القيمي والتي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية مع عدد من المؤسسات الحكومية في قطاع غزة والتي تهدف بالدرجة الأولى التقليل من نسبة الطلاق في قطاع غزة وتشغيل 60 خريج وخريجة ( مدرب معتمد لدورات الزواج الآمن ) وتأهيل الخاطبين والخاطبات لإنشاء زواج آمن. 


و رحب حمد بالحضور، مثمناً الجهد الكبير المبذول من قبل لجنة العمل، التي تهدف بالأساس خلق بيئة واعية وصحيحة ونقلة نوعية في التخفيف من نسبة الطلاق إضافة إلى التوعية والإرشاد في العديد من الجوانب الحياتية .


وتم خلال اللقاء مناقشة أليات تنفيذ المشروع والفترة الزمنية والفئات المستهدفة والشركاء .

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