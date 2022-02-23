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التمريض بمجمع الشفاء يعقد دورة للتعامل مع حديثي الولادة

23 شباط / فبراير 2022 01:48

قسم التعليم المستمر للتمريض يستمر بعقد المحاضرات والدورات التدريبية في مجمع الشفاء
قسم التعليم المستمر للتمريض يستمر بعقد المحاضرات والدورات التدريبية في مجمع الشفاء

غزة- الرأي

عقد قسم التعليم المستمر للتمريض بمجمع الشفاء الطبي، محاضرة علمية بعنوان" كيفية التعامل مع الأطفال حديثي الولادة في حالة ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة ".


وتناولت الحكيمة رنا وهبة، خلال اللقاء شرح وتعريف ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة وكيفية تنظيمها عند الطفل بالإضافة الى تأثير الحرارة على نموه وأسبابها ومضاعفاتها، وكيفية الوقاية منها والوقاية الطبية لهم، وذلك بحضور مشرفة أقسام الحضانة الحكيمة جميلة اسليم وأ.محمود الأشرم رئيس قسم التعليم المستمر بالمجمع وعدد من الطاقم التمريضي بأقسام الحضانة.


وأفاد الاشرم، أن عقد مثل هذه المحاضرات تساهم في تطوير الكوادر الصحية بالمجمع.
 

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