مدير "ديوان المظالم" بالشرطة يستقبل شكاوى المواطنين

غزة- الرأي

استقبل العميد رائد العامودي مدير ديوان المظالم بالشرطة الفلسطينية صباح الأربعاء، اتصالات واستفسارات وشكاوى المواطنين المتعلقة بجهاز الشرطة بشكل عام، وعمل الديوان.

جاء ذلك، خلال نافذة مفتوحة خصصتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام المركزية بوزارة الداخلية مع العميد العامودي، ما بين الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، للرد على استفسارات المواطنين وشكواهم فيما يخص عمل ديوان المظالم في الشرطة.

وأجاب العميد العامودي خلال "النافذة المفتوحة" على عشرات التساؤلات والاستفسارات والقضايا المتعلقة بعمل جهاز الشرطة التي تم استقبالها من المواطنين، موعزًا في الوقت ذاته للجهات المختصة بالشرطة لمتابعتها والعمل على حلها في أسرع وقت.

وتضمنت اتصالات المواطنين، استفسارات وتساؤلات حول آليات تقديم شكواهم لديوان المظالم في الشرطة، بالإضافة للقضايا المتعلقة بعمل الإدارات الشرطية المتخصصة داخل المحافظة.

وأكد مدير ديوان المظالم في الشرطة على التزام الشرطة الفلسطينية بتطبيق القوانين، والأنظمة، واللوائح بما يضمن ويحقق أفضل خدمة للمواطنين.

من جانبهم، ثمَّن المواطنون جهود وزارة الداخلية في تعزيز التواصل والاستماع لملاحظاتهم، والإجابة على استفساراتهم بشكل مباشر، ومتابعتها، والعمل على حلها.

من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية أ. علي النابلسية، أن الوزارة تُخصص هذه النافذة للمسؤولين في الوزارة؛ بهدف زيادة مساحة التواصل مع المواطنين، وفي إطار السعي الدائم لمزيد من تجويد الخدمة.

وقال النابلسية: "تأتي هذه النافذة ضمن سياسة الوزارة المتبعة منذ سنوات، والمتمثلة بتعزيز التواصل المباشر بين المسؤولين والمواطنين"، مشيراً إلى أنها تأتي أيضًا ضمن برنامج مستمر تُنفذه العلاقات العامة بالداخلية.

يُشار، إلى أن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام المركزية في وزارة الداخلية تعمل على مد جسور التواصل والتعاون مع المواطنين، ضمن جهودها في نشر رؤية الوزارة، ورسالتها السامية في حفظ الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون.