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"المباحث العامة" تُوقف مُطلقًا للنار خلال شجار عائلي بخانيونس

23 شباط / فبراير 2022 02:21

"المباحث العامة" تُوقف مُطلقًا للنار خلال شجار عائلي بخانيونس

خان يونس- الرأي

أوقفت المباحث العامة -قسم مباحث مركز شرطة معن وجورت اللوت- بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، مواطنًا أطلق النار في الهواء من سلاح "كلاشنكوف" خلال شجارٍ عائلي.

وأوضحت المباحث العامة أنها تلقت بلاغًا حول وجود إطلاق نار خلال مشكلة عائلية في منطقة الاختصاص، وعلى الفور باشر قسم المباحث المختص بإجراءات البحث والتحري، حيث تم الاشتباه بالمدعو "م. أ".

وأشارت المباحث إلى أنه وعلى إثر ذلك جرى توقيف المشتبه به بإطلاق النار واستجوابه حسب الأصول القانونية ومصادرة السلاح المستخدم في الواقعة.

وذكرت المباحث أنه وبالتحقيق مع المذكور، اعترف بواقعة إطلاق النار، وعليه تمت إحالة القضية والسلاح المضبوط إلى النيابة العامة حسب الأصول.

تجدر الإشارة إلى أن المباحث العامة تتخذ كافة الإجراءات الصارمة بحق مطلقي النار، وتُحيل المخالفين إلى النيابة العامة، من أجل إحكام الضبط والسيطرة وتحقيق الردع العام لكافة المستهترين بأرواح المواطنين، وذلك حرصًا على السلم الأهلي والمجتمعي.

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