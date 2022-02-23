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شرطــة رفح تنهي خلافًا ماليًا بقيمة"4" آلاف دينار أردني

23 شباط / فبراير 2022 02:25

شرطــة رفح تنهي خلافًا ماليًا بقيمة"4" آلاف دينار أردني
شرطــة رفح تنهي خلافًا ماليًا بقيمة

رفح- الرأي

أنهى قسم الشكاوى المالية في مركز شرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة خلافاً مالياً بين اثنين من المواطنين استمر لأكثر من خمس سنوات.

وبيّن الرائد صبري عبد العال من قسم الشكاوى المالية أن المواطن "ي.ك" تقدم بشكوى مفادها أن لأمه المتوفاة "100"جرام ذهب في ذمة المدعو "ع.ج" وضعتها عنده كأمانة، وأن الأخير لم يلتزم بإعادتها بحجة أنه أخذ الذهب منها دون مقابل.

وأوضح، أنه تم استدعاء طرفي الخلاف للاستماع لبيناتهما، وبالمناقشة الحثيثة معهما أقر المشتكى عليه بما هو منسوب إليه.

وأشار الرائد عبد العال إلى أنه جرى التوصل إلى حلٍ نهائي بينهما يقوم بموجبه المشتكى عليه بإرجاع الذهب على عدة دفعات بموجب إقرارات ملزمة بالوفاء.

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