الصحة تبحث استكمال تطوير أقسام الطوارئ بمستشفى الأندونيسى

غزة- الرأي

بحث د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات تطوير أقسام الطوارئ في مستشفى الإندونيسي، وذلك خلال زيارة ميدانية له اليوم يرافقه مدير طب الطوارئ د.محمد العطار، ود.يونس أبو النور مدير التخصصات الفنية.

وكان في استقباله مدير المستشفى د.شوقي سالم وأعضاء مجلس الادارة حيث رحب بالوفد الزائر، مباركا للدكتور زقوت توليه المنصب الجديد وتمنى له التوفيق والنجاح.

ووجه د.زقوت تحياته لإدارة المستشفى وكافة العاملين، لافتا الى ضرورة استكمال ومتابعة تطوير العمل والخدمات المقدمة للمرضى ودعم العاملين والعمل على تطوير قدراتهم من خلال الدعم المعنوي والنفسي والاستمرار بعملية التدريب لكافة فئات العاملين.

كما والتقى د.زقوت خلال الزيارة بفريق أطباء بلا حدود وبحث معهم آلية تطوير أقسام الطوارئ والعمل على تدريب العاملين فيها لتنمية وتطوير قدراتهم.