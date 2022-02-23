المواصلات توزع ملصقات عمومي مجانية على السائقين الملتزمين

غزة- الرأي

وزعت وزارة النقل والمواصلات ملصقات مجانية على سائقي العمومي والعمومي الداخلي، الملتزمين بتجديد تراخيصهم وعدم وجود مخالفات على مركباتهم.

حيث أكدت الوزارة أن توزيع الملصقات اليوم يهدف إلى تقديم حوافز للسائقين الملتزمين من سائقي العمومي، منوهاً أيضاً أن التوزيع يعد مرحلة جديدة لتحسين الواقع المروري في القطاع، وبالتحديد قطاع النقل العام وحفظ حق سائقي العمومي من مزاحمة المركبات الملاكي.

وأوضحت الوزارة أن توزيع الملصقات يعتبر أولى فعاليات صندوق السلامة المرورية الذي أنشأته الحكومة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتطوير قطاع النقل والمواصلات، مشيرةً إلى أن الحكومة قررت تخصيص المبالغ المحصلة من المخالفات المرورية في ثلاثة اتجاهات: تحسين وتأهيل شبكة الطرق، تقديم حوافز للسائقين الملتزمين، الإرتقاء بالحالة المرورية وتطوير منظومة إشارات المرور.

بدوره، شكر السائق محمد خليل الوزارة على هذه الخطوة التي تسعى إلى ضبط قطاع النقل العام وتنظيم عملهم والوقوف في وجه الداخلين على عمل سيارات العمومي.