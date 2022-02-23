وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأوقاف يناقش مشروع التأصيل الشرعي للعمل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تفتتح مسجد الاستقلال بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنجز مخالصات عمالية بقيمة (19491) شيكل وكالة الرأي الفلسطينية عمل الشمال تنفذ زيارات تفتيشية ميدانية على المنشآت الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تناقش مع بلدية رفح الخطة المرورية الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات توزع ملصقات عمومي مجانية على السائقين الملتزمين وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث استكمال تطوير أقسام الطوارئ بمستشفى الأندونيسى وكالة الرأي الفلسطينية شرطــة رفح تنهي خلافًا ماليًا بقيمة"4" آلاف دينار أردني وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تُوقف مُطلقًا للنار خلال شجار عائلي بخانيونس
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال ورشة عمل

المواصلات تناقش مع بلدية رفح الخطة المرورية الجديدة

23 شباط / فبراير 2022 02:37

المواصلات تناقش مع بلدية رفح الخطة المرورية الجديدة
المواصلات تناقش مع بلدية رفح الخطة المرورية الجديدة

غزة- الرأي

شاركت اللجنة المرورية التابعة لوزارة النقل والمواصلات بورشة عمل في بلدية رفح، لمناقشة الخطة المرورية للمحافظة التي تعكف البلدية على إطلاقها خلال الفترة القادمة في مركز المدينة.

حيث تمت مناقشة الخطة بحضور مدير عام الطرق والمشاريع في وزارة النقل والمواصلات م. محمد سرور، ومهندسين البلدية وبحضور مدير محافظة شرطة مرور رفح، وتم النقاش بين أعضاء اللجنة المرورية حيث تم طرح بدائل للوضع المروري الحالي في المحافظة.

حيث تمت مناقشة الازدحام المروري الشديد في مركز المدينة وفي شارع أبو بكر حيث يعتبر أكبر شوارع المحافظة ويوجد فيه طلاب مدارس.

بدوره بين مدير عام الطرق والمشاريع في وزارة النقل والمواصلات م. محمد سرور أنه قبل تنفيذ الخطة المرورية سيتم عمل عد مروري في المحافظة، وإزالة التعديات على الأرصفة وتوفير بدائل مناسبة للمواقف والكراجات.

وتابع سرور أن هذه المرحلة الأولى من الخطة وحين الإنتهاء واستيفاء جميع المتطلبات سيتم تنفيذ الخطة على أرض الواقع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟