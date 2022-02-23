المواصلات تناقش مع بلدية رفح الخطة المرورية الجديدة

غزة- الرأي

شاركت اللجنة المرورية التابعة لوزارة النقل والمواصلات بورشة عمل في بلدية رفح، لمناقشة الخطة المرورية للمحافظة التي تعكف البلدية على إطلاقها خلال الفترة القادمة في مركز المدينة.

حيث تمت مناقشة الخطة بحضور مدير عام الطرق والمشاريع في وزارة النقل والمواصلات م. محمد سرور، ومهندسين البلدية وبحضور مدير محافظة شرطة مرور رفح، وتم النقاش بين أعضاء اللجنة المرورية حيث تم طرح بدائل للوضع المروري الحالي في المحافظة.

حيث تمت مناقشة الازدحام المروري الشديد في مركز المدينة وفي شارع أبو بكر حيث يعتبر أكبر شوارع المحافظة ويوجد فيه طلاب مدارس.

بدوره بين مدير عام الطرق والمشاريع في وزارة النقل والمواصلات م. محمد سرور أنه قبل تنفيذ الخطة المرورية سيتم عمل عد مروري في المحافظة، وإزالة التعديات على الأرصفة وتوفير بدائل مناسبة للمواقف والكراجات.

وتابع سرور أن هذه المرحلة الأولى من الخطة وحين الإنتهاء واستيفاء جميع المتطلبات سيتم تنفيذ الخطة على أرض الواقع.