العمل تنجز مخالصات عمالية بقيمة (19491) شيكل

غزة- الرأي

أنجزت وحدة علاقات العمل بالوزارة اليوم الأربعاء، 4 مخالصات عمالية بقيمة مالية بلغت (19491) شيكل، لعمال أنهوا علاقة عملهم مع عدة منشآت.



الجدير ذكره، أن المنشآت هي شركة زقوت للأثاث المنزلي، شركة الرشاد الصافي، لجنة زكاة الشيخ رضوان، وتاج مول.

