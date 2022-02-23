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وكيل وزارة الأوقاف يناقش مشروع التأصيل الفقهي للعمل المؤسسي

23 شباط / فبراير 2022 02:46

وكيل وزارة الأوقاف يناقش مشروع التأصيل الشرعي للعمل الحكومي
وكيل وزارة الأوقاف يناقش مشروع التأصيل الشرعي للعمل الحكومي

غزة- الرأي

التقى وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية ورئيس اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي د. عبد الهادي الأغا مع أعضاء مشروع التأصيل الفقهي للعمل المؤسسي المنبثق عن اللجنة لمناقشة خطة عمل المشروع في المرحلة القادمة بحضور، نائب رئيس اللجنة د. محمد الجريسي ورئيس المشروع د. عبد الله أبو عليان.


وخلال كلمته أكد الأغا على ضرورة التركيز على البعد العملي في عمل اللجنة ووضع آليات لتحقيق الأهداف المرجوة، منوهاً بأن اللجنة تُعد إضافة نوعية ومهمة واستراتيجية وتحولية للعمل الحكومي، خاصة أنها شكلت حالة تكامل بين الحكومة والقوى الوطنية الفاعلة التي تجمع بين أصل القانون القيمي والأداء والسلوك القيمي.


وأضاف :" نحن بحاجة لعدم مخالفة الموظف للمعايير القيمية بل بحاجة لإعلاء شأنها في كل الجوانب حتى يصبح المجتمع قيمياً"، وتابع :" والتأصيل للمشاريع والأعمال الحكومية مسألة مهمة لبناء الانسان الصالح من خلال تعزيز القيم لديه بكافة السبل".


ودعا لضرورة العمل على توفير مساحة لمعالجة الحالات التي لم تعالجها اللوائح الخاصة بالعمل، لافتاً إلى ضرورة أن يشعر كل العاملين في الحكومة وجود جهة تضمن بناء الثقة المطلوبة مع الجميع.
 

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