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التعليم بغزة تُنظّم يوماً دراسياً بعنوان” الإرشاد التربوي والثانوية العامة"

23 شباط / فبراير 2022 03:40

غزة- الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية تعليم شرق غزة يوماً دراسياً بعنوان” الإرشاد التربوي والثانوية العامة -خطوة نحو التميز”

وشارك في اليوم الدراسي مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية أ. خالد فضة، ومدير تعليم شرق غزة أ. مازن نور الدين، والنائب الفني د. جواد الشيخ خليل، وعدد من الباحثين والمختصين والطواقم التربوية.

ويأتي هذا اليوم الدراسي ضمن توجهات الوزارة في مجال عقد الأيام الدراسية والعلمية الهادفة لوضع تصورات ومقترحات تقود للمزيد من التطوير والتجويد في العملية التربوية.

وخرج اليوم بعدة توصيات منها: ضرورة تفعيل البرامج الإرشادية والتربوية لتعريف الطالب بكفايات إدارة الوقت، وطرق الاستذكار التي يجب ممارستها، إلى جانب تنفيذ ورش عمل لطلبة الثانوية العامة لتهيئتهم نفسياً لهذه المرحلة، وإرسال إرشادات لجميع الطلبة وأولياء الأمور، وضرورة التعاون بين المنظمات المتنوعة لتقديم الرعاية الذاتية في المدارس، وتشجيع الدراسات والبحوث حول الطالب من ذوي الإعاقة بشكل عام وطالب الثانوية العامة بشكل خاص في كيفية النجاح والتفوق في الثانوية العامة.

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