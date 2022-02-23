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التعليم: مجمع اللغة العربية يختتم فعاليات اختيار المجمع المثالي

23 شباط / فبراير 2022 03:43

غزة- الرأي

اختتم مجمع اللغة العربية الفلسطيني بوزارة التعليم فعاليات اختيار “المجمع المدرسي المثالي” في المدارس بمديريات التربية والتعليم.

نفذ المجمع زيارات للمديريات لتقييم الأعمال الطلابية، وكان آخر الزيارات إلى مدارس مديرية تعليم الوسطى.

حيث زار الوفد مدارس مسقط، وممدوح صيدم، وسكينة الثانوية، بحضور مدير مجمع اللغة العربية أ. إياد القطراوي، وعضو المجمع د. سعيد الفيومي، ومشرفي اللغة العربية أ. سليمان أبو سماحة، وأ. صلاح الفليت، وأ. انشراح أبو حمد.

واطلع الحضور على أعمال الطالبات التي تمثلت في بوسترات ورسومات وصور حول اللغة العربية، إضافة إلى الاستماع والمشاهدة لقصائد شعرية وأقوال مأثورة ومطارحات شعرية وفنون نثرية ومسرحيات.

وثمن القطراوي جهود المدارس في الاهتمام باللغة العربية والمجامع المدرسية لافتاً إلى أن الوزارة تُشجّع جميع المدارس للوصول إلى مجامع مدرسية ذات جودة عالية من أجل الرقي دوماً بلغتنا العربية.

يشار إلى أن فعاليات اختيار المجمع المثالي تهدف لاختيار مجمع مثالي في كل مديرية ثم مجمع مثالي على مستوى الوزارة.

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