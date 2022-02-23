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بسبب إجازة الإسراء والمعراج

المواصلات: انتهاء حملة تخفيض التراخيص الثلاثاء المقبل

23 شباط / فبراير 2022 04:17

غزة- بسام العطار- الرأي

قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة خليل الزيان إن العمل في حملة تخفضيات التراخيص، سيستمر يوم الثلاثاء 1 -مارس-2022، بدلاً من يوم الاثنين 28-فبراير-2022 بسبب إجازة يوم الإسراء والمعراج.

وأوضح الزيان لـ"الرأي"، أن حملة تخفيض التراخيص للمركبات والسائقين كان من المفترض أن تنتهي يوم الاثنين المقبل، إلا أنه وبسبب إجازة ذكرى الإسراء والمعراج، تقرر أن يتم استبداله بيوم الثلاثاء الأول من الشهر المقبل، مؤكداً أنه لايوجد قرار بتمديد الحملة لأيام أخرى.

وأهاب الزيان بكافة السائقين بسرعة إتمام إجراءات ومعاملات التراخيص خلال دوام أيام الخميس والأحد والثلاثاء من الأسبوع المقبل وضبط الأوضاع القانونية لمركباتهم، مبيناً أن هذه الحملة تمثل فرصة كبيرة لديهم.

وأعلن الزيان لـ"الرأي" أن الحملة حققت أهدافها، حيث بلغت نسبة اللذين استفادوا من حملة التخفيضات 65%، وأصبحت مركبات هؤلاء تسير بشكل قانوني.

وشدد على أنه لن يكون هناك تعايش مع أي مركبة غير مؤهلة على الطريق بعد انتهاء مدة قرار التخفيض، لافتاً أنه سيتم التعامل مع المركبات المخالفة حسب القانون.

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