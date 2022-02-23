وكالة الرأي الفلسطينية عمل خانيونس تنفذ زيارات تفتيش ميدانية على عدة منشآت بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: مجمع اللغة العربية يختتم فعاليات اختيار المجمع المثالي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تُنظّم يوماً دراسياً بعنوان” الإرشاد التربوي والثانوية العامة" وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأوقاف يناقش مشروع التأصيل الشرعي للعمل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تفتتح مسجد الاستقلال بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنجز مخالصات عمالية بقيمة (19491) شيكل وكالة الرأي الفلسطينية عمل الشمال تنفذ زيارات تفتيشية ميدانية على المنشآت الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تناقش مع بلدية رفح الخطة المرورية الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات توزع ملصقات عمومي مجانية على السائقين الملتزمين وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس
أخبار » الأخبار الحكومية

قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية

23 شباط / فبراير 2022 04:27

غزة- الرأي

ناقشت لجنة متابعة العمل الحكومي عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات، واعتمدت في جلستها الأسبوعية الدورية، المنعقدة اليوم الأربعاء، كل من محضر اجتماع لجنة الشئون الإدارية ولجنة شئون الأراضي الحكومية.

واستمعت اللجنة إلى عرض مفصل حول مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والصحية من وكلاء الوزارات المختصة، فيما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية واللجنة القانونية للدراسة وإبداء الرأي.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن اللجنة اتخذت خلال جلستها القرارات التالية:

-صرف بدل السفر الثابت لموظفي العقود، وفق الآلية المعتمدة بوزارة المالية وديوان الموظفين العام.

-تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الزراعة في محافظة رفح، بمساحة (30) دونم، في المنطقة الواقعة بين معبري رفح وكرم أبو سالم، منفعة لإقامة محجر زراعي وبيطري.

-اعتماد عدد من طلبات التقاعد المبكر في وزارة الداخلية والأمن الوطني، والموافقة على طلبات تقاعد شيخوخة، مقدمة من موظفين في عدد من الوزارات.

-تشكيل لجنة برئاسة وزارة التربية والتعليم العالي وعضوية عدد من الجهات الأخرى، لدراسة النظام الأساسي للكليات الحكومية الجامعية والمتوسطة، وتقديم التوصيات اللازمة بالخصوص.

-تكليف ديوان الموظفين العام، بإعداد منهجية لتوزيع الناجحين في مسابقات التوظيف، حسب الدور الوظيفي على المؤسسات الحكومية.

-تنسيب مقترح مشروع قانون المساحة العامة، المقدم من سلطة الأراضي للمجلس التشريعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

بدء الفصل الدراسي الثاني في كلية مجتمع الأقصى

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟