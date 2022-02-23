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سلطة الأراضي تسجل 160 دونماً لمواطن من بلدة المصدر

23 شباط / فبراير 2022 06:25

الوسطى- الرأي

أصدرت سلطة الأراضي شهادة تسجيل لصالح أحد المواطنين من بلدة المصدر ضمن مشروع التسوية الشاملة لأراضي قطاع غزة الذي انطلق في الخامس عشر من سبتمبر الماضي لتسجيل أراضي بلدة المصدر كمرحلة أولى.

وحصل المواطن "محمد إبراهيم شحدة أبو مطوي" على شهادة تسجيل ملكية لأرضه الواقعة في بلدة المصدر بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة والبالغة نحو 160 دونمًا.

وأفادت اللجنة المختصة بمشروع التسوية الشاملة لحقوق الملكية أن المشروع بدأ بتسجيل أراضي المواطنين غير المطوبة في بلدة المصدر كمرحلة أولى، ولاقى إقبالاً شديداً من الجمهور، مما يدل على مستوى الوعي لديهم بأهمية تثبيت الملكية والحفاظ على حقوقهم في أراضيهم.

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