اجتماع مدير مستشفى الأقصى بمسؤولي ملفات الدائرة الطبية

الوسطى- الرأي

اجتمع مدير مستشفى شهداء الأقصى د. إياد الجبري، بمسؤولي ملفات الدائرة الطبية في المستشفى ويأتي هذا الاجتماع ضمن سياسة العمل داخل المستشفى من أجل تحسين الخدمة المقدمة.

وافتتح الجبري كلمته بالشكر والثناء والعرفان للدكتور كمال خطاب مدير المستشفى السابق على جهوده الكبيرة والمتواصلة من أجل الارتقاء بهذا الصرح العظيم مؤكدا على استمرار العمل على ما أسس الدكتور كمال خطاب.

واستعرض الدكتور الجبري مهام الجميع وأكد على وقوف الجميع عند مسؤولياته تجاه المريض مؤكدا على أن صحة المريض أولا وعلى تقديم خدمه صحية آمنه لجميع المرضى بما يحفظ ويحافظ على سلامتهم وحياته، من ثم تم الاستماع الى جميع المسؤولين عن المهام والتحديات الموجودة واشار الدكتور الجبري على أن التعاون الكبير بين الدوائر هو سر نجاح هذه المؤسسة وبجهود الجميع نتقدم ونرتقي.