بلدية خان يونس تشرع بتأهيل ساحة سوق حي الأمل للخضار

خانيونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بأعمال رصف ساحة سوق حي الأمل للخضار والفواكه الواقع غرب المدينة وذلك بدعم ذاتي.

وذكر رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة أهمية رصف ساحة السوق والتي تأتي في إطار المساعي المبذولة لخدمة الباعة والمتسوقين في المنطقة المذكورة سيما وأن السوق يعتبر مركزيًا ويؤمه الآلاف من السكان القاطنين في الأحياء الغربية من خان يونس.

وأوضح د. البطة أن البلدية تسعى بشكل مستمر بالرغم من شح الموارد والامكانيات نتيجة للظروف الصعبة التي خلفها الحصار الجائر على أبناء شعبنا إلى توفير الدعم المادي المطلوب لتعزيز صمود أبناء شعبنا، معربًا عن أمله أن تحظى الفترة المقبلة بإنفراجه في ملف إعمار قطاع غزة، واستكمال العمل بمشاريع الطرق والبنية التحتية المتوقفة نتيجة منع الاحتلال إدخال المواد اللازمة للمشاريع التطويرية.

ومن جهتها أفادت دائرة الأشغال العامة والصيانة في تقرير مكتوب صدر عنها اليوم، أن أعمال رصف ساحة سوق حي الأمل جاءت لتعزيز الجوانب الصحية والبيئية وإتاحة المجال أمام التجار والباعة والمتسوقين إلى التحرك داخل السوق دون معيقات وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري.

وأشارت الدائرة إلى أن آليات البلدية والطواقم المتخصصة قامت بأعمال تسوية للتربة للساحة الداخلية للسوق التي تتربع على (700) متر تقريبًا، ودمك التربة وتوفير (45) كوب رمال جديدة وتبليط الساحة ببلاط الإنترلوك وإنشاء أحزمة خرسانية في محيط الساحة الجديدة، بالإضافة إلى تخصيص مساحة داخل السوق لبيع الأسماك الطازجة.

وبينت أنه تم تمديد خطوط للصرف الصحي بطول (70) مترًا وتركيب مناهل مختلفة الأحجام لخدمة حسبه السمك، بالإضافة إلى تركيب شبكات مياه جديدة لتزويد رواد السوق بالمياه الصالحة للاستخدام الآدمي.